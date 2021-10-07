التحالف يصل الى موقع اطلاق مُسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها ويعلن وقوع اصابات طفيفة

الخميس 07 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن التحالف العربي في اليمن، تدمير موقع إطلاق المُسيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي، موضحا أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.

وكان التحالف اعلن مساء الاربعاء اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها، مشيرا إلى إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بالمطار وتهشم زجاج بعض الواجهات.

وقال التحالف، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأضاف أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي ما أدى إلى الإصابات والتلفيات المذكورة.

وأكد التحالف أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مشدداً أن إجراءات عملياتية يتم اتخاذها لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير مسيرتين في محافظة الجوف اليمينة تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية.

وأوضح التحالف أنه تم تدمير موقع لميليشيات الحوثي بالجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق المسيرات.

كما اعلن التحالف، عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكداً تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.