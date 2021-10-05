المليشيات الحوثية تواصل ابتزاز التجار والموظفين وطلاب المدارس في جمع الأتاوات

الثلاثاء 05 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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تزايدت الجبايات والإتاوات الحوثية، وفرضت المليشيا مبالغ مالية على المزارعين والتجار والمدنيين في العاصمة صنعاء، ووفقاً لمصدر موثوق، فإن المليشيا تمنع المدنيين من شراء الغاز المنزلي إلا بدفع إتاوة إضافة إلى ثمن أسطوانة الغاز.

وقالت المصادر لـ«عكاظ» إن المليشيا الحوثية بدأت انتهاكاتها الجديدة تحت مسميات مختلفة منها تكاليف الاحتفال بالمولد النبوي ودعم المجهود الحربي، ولفتت إلى أن المليشيا نهبت مصاريف الطلاب في المدارس، مؤكدة أنها تجوب الفصول الدراسية وتجبر الطلاب على تسليم ما بحوزتهم بالقوة ومن يرفض تهدده بالرسوب.

وكشفت المصادر ذاتها أن المليشيا تمتلك شبكة واسعة من العصابات التي تقوم بعمليات السطو والابتزاز وفرض المبالغ المالية وتهديد المدنيين، ومن أعضاء هذه الشبكة مشرفو الأحياء والأسواق وبينهم نساء.

وأفاد مزارعون في مديرية همدان شمال صنعاء بأن المليشيا الحوثية، التي قطعت الكهرباء عنهم منذ 6 سنوات، فرضت جبايات على الطاقة الشمسية التي وفروها بأنفسهم للحصول على مياه الري، مؤكدين أن المليشيا تبحث عن وسائل مختلفة لابتزاز المزارعين. فيما دعا رئيس ما يسمى «المجلس الثوري الانقلابي» محمد الحوثي إلى خصم قسط سنوي من رواتب الموظفين التي لم تصرف منذ سنوات بمناسبة احتفالات المولد النبوي