الرئاسة اليمنية تطالب المجتمع الدولي إنفاذ قراراته الرادعة لمليشيا الحوثي قناة ”سهيل“... شاشة الإسلاميين اليمنيين تبحث عن ملاذ المليشيات الحوثية تواصل ابتزاز التجار والموظفين وطلاب المدارس في جمع الأتاوات الكشف عن مطالب النجم المصري محمد صلاح المالية لتجديد عقده مع ليفربول بالأرقام كم خسرت شركة فيسبوك بعد انقطاع خدماتها حول العالم ل 6 ساعات تعرف على عادة يومية تستغرق 4 فقط لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب هل ينفجر الوضع عسكريا الصين تهاجم المجال الجوي التايوانية ب56طائرة حربية ضخمة وحديثة ميليشيا الحوثي تواصل حصار 35 ألف مدني في ”العبدية“ تطورات جديدة بعد أعنف أزمة بين فرنسا وأمريكا استمرة لسنوات أطباء بلا حدود: الهجمات الصاروخية على مأرب مثال آخر على الآثار المروعة للنزاع في اليمن
تزايدت الجبايات والإتاوات الحوثية، وفرضت المليشيا مبالغ مالية على المزارعين والتجار والمدنيين في العاصمة صنعاء، ووفقاً لمصدر موثوق، فإن المليشيا تمنع المدنيين من شراء الغاز المنزلي إلا بدفع إتاوة إضافة إلى ثمن أسطوانة الغاز.
وقالت المصادر لـ«عكاظ» إن المليشيا الحوثية بدأت انتهاكاتها الجديدة تحت مسميات مختلفة منها تكاليف الاحتفال بالمولد النبوي ودعم المجهود الحربي، ولفتت إلى أن المليشيا نهبت مصاريف الطلاب في المدارس، مؤكدة أنها تجوب الفصول الدراسية وتجبر الطلاب على تسليم ما بحوزتهم بالقوة ومن يرفض تهدده بالرسوب.
وكشفت المصادر ذاتها أن المليشيا تمتلك شبكة واسعة من العصابات التي تقوم بعمليات السطو والابتزاز وفرض المبالغ المالية وتهديد المدنيين، ومن أعضاء هذه الشبكة مشرفو الأحياء والأسواق وبينهم نساء.
وأفاد مزارعون في مديرية همدان شمال صنعاء بأن المليشيا الحوثية، التي قطعت الكهرباء عنهم منذ 6 سنوات، فرضت جبايات على الطاقة الشمسية التي وفروها بأنفسهم للحصول على مياه الري، مؤكدين أن المليشيا تبحث عن وسائل مختلفة لابتزاز المزارعين. فيما دعا رئيس ما يسمى «المجلس الثوري الانقلابي» محمد الحوثي إلى خصم قسط سنوي من رواتب الموظفين التي لم تصرف منذ سنوات بمناسبة احتفالات المولد النبوي