هل ينفجر الوضع عسكريا الصين تهاجم المجال الجوي التايوانية ب56طائرة حربية ضخمة وحديثة

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قالت وزارة الدفاع التايوانية، الإثنين، إن الصين أرسلت 56 طائرة حربية لمجال دفاعها الجوي، في رقم قياسي من طلعات الطائرات الحربية الصينية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الطلعة الأولى تضمنت 52 طائرة، من بينها 34 مقاتلة من طراز "J-16" و12 قاذفة من طراز "H-6"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأشارت أن الطلعة الثانية شملت أربع طائرات صينية أخرى من طراز "J-16"، تم إرسالها باتجاه الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية. ونوهت الوزارة أن "القوات الجوية التايوانية راقبت تحركات الطائرات الحربية الصينية على نظام دفاعها الجوي".
بدوره، قال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية، بثت اليوم الإثنين: "نحن قلقون للغاية من أن الصين ستشن حربًا ضد تايوان في مرحلة ما، رغم أن التهديد قد لا يكون وشيكا في هذه المرحلة".
والسبت، أفاد بيان لوزارة الدفاع التايوانية أن 39 طائرة دخلت مجال الدفاع الجوي، في اليوم ذاته، في جولتين، واحدة خلال النهار والأخرى في الليل، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
والجمعة، حلقت 38 طائرة أيضا في المنطقة الواقعة جنوب الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث عبرت الحدود 25 طائرة خلال النهار، تلتها موجة ثانية من 13 طائرة في مساء اليوم نفسه، حسب بيان آخر للوزارة.
كما أرسلت الصين 16 طائرة حربية أخرى، الأحد، باتجاه مجال الدفاع الجوي لتايوان، وفق الوكالة الأمريكية. وتشهد العلاقات بين بكين وتايبيه توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها "الحزب القومي" على تايوان بالقوة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.
ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أية محاولات لسلخها عن الصين، وبالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المرك