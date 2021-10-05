ميليشيا الحوثي تواصل حصار 35 ألف مدني في ”العبدية“

الثلاثاء 05 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف تقرير حكومي، الاثنين، عن وفاة 3 أشخاص على الأقل، وتفاقم معاناة 35 ألف مدني، جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مديرية "العبدية" بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، منذ 21 سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب بعنوان "حصار العبدية"، والذي تم إعلانه في مؤتمر صحافي بمدينة مأرب، أن الحوثيين يفرضون حصاراً مطبقاً وخانقاً على أكثر من 35 ألف نسمة يتوزعون على نحو 5300 أسرة، ضمن 15 قبيلة في قلب مديرية العبدية وأطرافها.

ولفت التقرير إلى أن المديرية باتت تعاني عجزًا ونقصًا كبيرًا في جميع المتطلبات الأساسية، وفي مقدمتها مواد الغذاء والدواء، بسبب حصار الحوثيين.

وذكر التقرير أن 3 أشخاص توفوا على الأقل إثر تفاقم حالتهم الصحية، فضلا عن سقوط 135 مصاباً بينهم 31 امرأة و17 طفلا، إضافة إلى تدمير وتضرر أكثر من 442 سيارة ومركبة مدنية للمواطنين، بفعل قصف الحوثيين على منازلهم.

ولفت التقرير إلى أن 23 آخرين مصابون بالفشل الكلوي ويحتاجون للأدوية والمستلزمات الدوائية، فضلا عن ضرورة نقلهم إلى مستشفيات ومراكز صحية تقع خارج المديرية، إضافة إلى 11 شخصًا آخرين يعانون من السرطان.

وأضاف أن أكثر من 9827 طفلاً بحاجة لرعاية صحية وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة، كما بات قرابة 4265 طفلاً يعانون سوء التغذية الوخيم، وأكثر من 8 آلاف طالب خارج مقاعد الدراسة بسبب حصار الحوثيين، فيما تفتقر 3415 امرأة إلى الرعاية الصحية الأولية.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين زرعوا آلاف الألغام في معظم محيط مديرية العبدية، موضحا أن ميليشيا الحوثي زرعت ما يزيد عن 4289 لغما أرضيا وعبوة ناسفة بكل الطرقات والمناطق السكنية فيها، ما تسبب في إصابة أكثر من 262 مدنيا، بينهم 32 امرأة وقرابة 26 طفلاً.

وأوضح أن قصف الميليشيا الحوثية العشوائي للمناطق الآهلة بالسكان بمديرية العبدية بالصواريخ الباليستية والمُسيّرات، وغيرها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أدى إلى إصابة أكثر من 135 مدنيًا بينهم 31 امرأة و17 طفلا، إضافة إلى تدمير وتضرر أكثر من 442 سيارة ومركبة مدنية للمواطنين.

ووصلت حالات الاختطاف التعسفية بحق أبناء المديرية - وفق التقرير - إلى أكثر من 3287 واقعة، في حين أسفر الاستهداف الحوثي لمناطق المديرية عن توقف نحو 18 مدرسة تعليمية عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى التوقف التام لعدد 8392 طالبًا وطالبة عن التعليم.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أكد أن الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على مديرية ‎العبدية بمحافظة مأرب ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية عن المدنيين، والقصف العشوائي الذي تشنه على قرى ومنازل المواطنين بمختلف انواع الأسلحة عمل انتقامي جبان، يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية‏.

ودعا إلى ممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استهداف المدنيين في المديرية وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والوصول للمحتاجين.