صمت المنصات يربك العالم وخسائر بالمليارات في خلل تقني

الثلاثاء 05 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أربك {صمت} منصات التواصل الاجتماعي العالم أمس (الاثنين) بعدما توقفت فجأة خدمات مواقع شهيرة، مثل «فيسبوك» و«ماسنجر» و«واتساب» و«إنستغرام»، لساعات طويلة، متسببة بخسائر بمليارات الدولارات.

ولم يتم التحقق على الفور من سبب المشكلة التي أثّرت على الخدمات، غير أن رسالة على صفحة موقع «فيسبوك» أشارت إلى وجود عطل في نظام اسم النطاق. ونظام اسم النطاق هو الذي يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التي يرغبون بالدخول عليها. وأدى انقطاع مماثل في شركة الحوسبة السحابية {أكامي تكنولوجيز} إلى إغلاق مواقع عديدة في يوليو (تموز) الماضي، حسب ما ذكرت وكالة {رويترز}.

ودفع الإرباك المتأتي من تعطل منصتي «إنستغرام» و«واتساب»، وغيرهما من التطبيقات التابعة لشبكة «فيسبوك»، كثيرين من مستخدميهما عبر العالم، إلى اللجوء إلى موقع «تويتر» للتعبير عن غضبهم. وسارع اثنان من أعضاء فريق الأمان في «فيسبوك» إلى استبعاد أن يكون العطل ناجماً عن هجوم إلكتروني. وأوضحا أن التكنولوجيا الخاصة بالتطبيقات مختلفة بما يكفي لدرجة أنه من غير المحتمل أن يؤثر اختراق واحد عليها جميعاً في وقت واحد.

وقال الحساب الرسمي لـ {فيسبوك} على {تويتر}: «ندرك أن البعض يواجه عراقيل في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا». وأضاف: «نعمل على إعادة الأوضاع لطبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج». كما استعانت الناطقة باسم «فيسبوك» آندي ستون، بـ«تويتر» لتقديم «اعتذار» عن العطل، من دون أن توضح سببه.

كذلك لجأ الحسابان الرسميان لـ {واتساب} و{إنستغرام} إلى {تويتر} لتأكيد الانقطاع. وتراجعت أسهم {فيسبوك} 5.5 في المائة في التعاملات بعد ظهرأمس، متجهة نحو أسوأ أداء يومي لها منذ نحو عام، فيما أفيد بأن الثروة الشخصية لمؤسس {فيسبوك} مارك زوكربيرغ تراجعت بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة.

وتمر «فيسبوك» بأزمة كبيرة بعدما أبلغت المخبرة فرانسيس هوغن صحيفة «وول ستريت جورنال» عن إدراك الشركة لبحوث داخلية في شأن الآثار السلبية لمنتجاتها وقراراتها على الناس.

وأظهر موقع {داون ديتكتور} أن أكثر من 50 ألف شخص أبلغوا عن مشكلات مع {فيسبوك} و{إنستغرام}. يذكر أن شبكة التطبيقات التابعة لـ{فيسبوك» يستخدمها أكثر من 7ر2 مليار شخص يومياً في المتوسط حول العالم