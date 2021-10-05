عاجل.. تعطل "واتس آب" مرة أخرى في مناطق مختلفة من العالم بعد عودته للعمل لفترة قصيرة

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أفاد مستخدمو "واتس آب" في أنحاء مختلفة من العالم بأن التطبيق تعطل مرة أخرى بعد عودته للعمل لفترة وجيزة.
في المقابل، عادت منصتا "فيسبوك" و"إنستغرام" للعمل بشكل جزئي، وفق ما أكده مستخدمون من أنحاء مختلفة من العالم.
وكانت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" قد تعطلت لساعات، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق المراسلة "واتس آب"، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.
وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد العطل، حيث انخفض سهم الشركة إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.