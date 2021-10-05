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الداخلية السعودية تصدر تعليمات جديدة بشأن كورونا للقادمين الى أراضيها

الثلاثاء 05 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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اقرت وزارة الداخلية السعودية تطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

 

ووفقا لوكالة الانباء السعودية(واس) فقد نص القرار على اجراء فحص خلال (48) ساعة بعد القدوم إلى المملكة بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتنتهي فترة الحجر بصدور نتيجة فحص سلبي وان يستثنى من شرط الفحص من يقل عمره عن (8) أعوام، وتنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي له بمضي (48) ساعة من قدومه إلى المملكة.

 

ونص القرار على تطبيق العقوبات المقررة حيال مخالفة تعليمات الحجر الصحي عند مخالفة ذلك.

 
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