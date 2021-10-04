سقوط فيسبوك.. بيع بيانات 1.5 مليار مستخدم على مواقع مشبوهة

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أشارت تقارير تقنية أنه يتم الآن عرض أكثر من 1.5 مليار من المعلومات الخاصة لمستخدمي فيسبوك للبيع في منتديات القراصنة، تم عرض البيانات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب علي موقع فيسبوك، للبيع على مواقع القرصنة بعد أن تم الاستيلاء عليها، وتحتوي تلك المعلومات على رسائل البريد الإلكتروني والأرقام والمواقع الخاصة بالحسابات.
وقال موقع «privacy affairs» إن هذه الواقعة «تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن»، مشيرًا إلى أن البيانات المتداولة تحتوي على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين.