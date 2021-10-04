من على أنقاض المنازل المدمّرة بمدينة مـأرب.. الفريق «بن عـزيز»:لن ترهبنا صواريخ المليشيا وسنقتلع هذه النبتة الإمامية

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن المليشيا الحوثية الإرهابية الكهنوتية التابعة لإيران مجرّدة من القيم والأخلاق وأن مشروعها هو الدمار والخراب ويكمن في قتل النساء والأطفال.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها صباح اليوم إلى حي الروضة السكني بمدينة مأرب، اطلع خلالها على حجم الأضرار المادية التي خلّفها القصف الحوثي يوم أمس على منازل المواطنين وممتلكاتهم بثلاثة صواريخ باليستية.

وأكد رئيس الأركان، في تصريح من على أنقاض المنازل المدمّرة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية دأبت على استهداف المناطق الآمنة والمدنيين داخل مأرب دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي والإنساني.

وقال: يعلم الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي أنه لا يوجد بداخل مدينة مأرب سوى المواطنين والأطفال والنساء الأبرياء وليست ثكنات عسكرية وأن الأبطال المقارعين لهذه المليشيا هم في جبهات القتال.

وأضاف: لن ترهبنا صواريخ المليشيا الإرهابية وسنمضي في مشروع الحياة الكريمة والعدالة والمساواة والدفاع عن كرامة اليمنيين وحريتهم وعن عروبتهم.

وتابع: سنمضي واثقين بالله أننا سننتصر على هذا المشروع وسنقتلع هذه النبتة الخبيثة الإمامية الكهنوتية المدعومة إيرانياً وإن كتبت لنا الشهادة فقد غرسنا في الأجيال خلفنا الحرية والكرامة والدفاع عن الإنسانية.

وطمأن رئيس الأركان “الجميع بأن مشروع الكهنوت الحوثي باطل وسينتهي ويندثر وأن مشروع الحياة سينمو ويزدهر بفضل الله ثم بفضل جهود أبطال الجيش والمقاومة والقبائل المساندة”.. مؤكداً أن “النصر آت لا محالة بفضل الله”.

وعصر أمس الأحد، استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية حي الروضة السكني في مدينة مأرب بثلاثة صواريخ بالستية، ما أدى إلى استشهاد وجرح 35 مدنياً بينهم 5 أطفال و4 نساء.