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خبراء يكشفون كواليس تعطل منصات التواصل في العالم

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أكد خبراء في المجال التقني، أن عطل “فيسبوك” جاء بعد اتهامات لمسؤولة سابقة فضحت فيها سياسة الموقع، مشيرين إلى أن فرانسيس هوغن، المسؤولة السابقة في “فيسبوك” اتهمت الموقع باختيار الربح على السلامة.

 

ودعا سيناتور ديمقراطي، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج، تفسير أسباب تعطل الموقع، فيما يشهد العالم حالة من الجدل والتخبط، بعد الإعلان عن انقطاع خدمات مواقع أمازون وغوغل وفيسبوك وواتساب وإنستغرام.

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