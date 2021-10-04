اتفاق ”سعودي ـ إيراني“ على ”آلية عملية للحل في اليمن“ و”طهران“ تؤكد: ”محادثاتنا مع الرياض مستمرة على أفضل وجه“

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفاد موقع "جاده إيران"، الإثنين 4 اكتوبر/تشرين الاول، بان "اللقاء السعودي الإيراني الذي عُقد في مطار بغداد يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2021، أفضى إلى اتفاق على إيجاد آلية عملية للحل في اليمن".



ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي عربي، تحدث على شرط عدم الكشف عن هويته، قوله، إن التقدم الذي جرى إحرازه على مستوى النقاش المفتوح بين البلدين أكبر بكثير مما كان متوقعا.



وأشار إلى أن عملية صناعة الحل في اليمن "خرجت من الإطار التنظيري إلى مساحة التطبيق العملي ويجري حاليا إبلاغ الأطراف المعنية على الأرض بخطواتها القادمة".



وأوضح المصدر أن البلدين اتفقا على متابعة المحادثات بشكل ثنائي خلال المرحلة المقبلة.



بدوره، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن محادثات بلاده مع الجانب السعودي "مستمرة على أفضل وجه"، في ظل مساعي لخلق علاقة دائمة.

وأضاف خطيب زاده في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المفاوضات بين إيران والسعودية لا تزال مستمرة في بغداد وشملت قضايا إقليمية.

وأوضح أن عدة جولات جرت بين الجانبين في العاصمة العراقية، وتم تبادل الآراء حول كيفية ضمان بناء علاقات دائمة بين الدولتين.

وتابع: "تم مناقشة مختلف القضايا، وتركيزنا الأساسي هو العلاقات الثنائية".

ولم يؤكد خطيب زاده الأنباء التي تتحدث عن زيارة وفد سعودي إلى طهران لمناقشة إعادة فتح سفارة الرياض.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود قد أكد حصول جولة رابعة من المفاوضات بين البلدين دون الكشف عن مكانها أو هوية من حضروا فيها.

وقال ابن فرحان خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس الأحد، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "بالنسبة للمفاوضات مع الجانب الإيراني، فالجولة الرابعة تمت بالفعل في 21 سبتمبر (أيلول)".



وأضاف "لا تزال هذه المحادثات في مرحلتها الاستشكافية"، نأمل:"نأمل أن تضع أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين، وسنسعى ونعمل على تحقيق ذلك"، دون تفاصيل ذلك.



وكانت "جاده إيران" قد كشفت في وقت سابق عن حضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني ووزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير في اللقاء الأخير، وهو ما نفته طهران.



في ذات الإطار، كشف مصدر ثانٍ على اطلاع بالمحادثات أن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في القريب العاجل.



أما خطيب زاده فأشار خلال حديثه إلى أننا نحاول استئناف العلاقات من خلال الاتفاق بين البلدين. إلا أنه نفى أن تكون طهران قد استقبلت أي وفد سعودي بهدف مناقشة أمر إعادة فتح سفارة الرياض في طهران.