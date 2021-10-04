توافق أمريكي قطري على ملف الحرب في اليمن.. تفاصيل

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن، ليندركينغ، مع مساعد وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، الوضع في اليمن وجهود إحلال السلام.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها على تويتر، إن الجانبين توافقا على أهمية الحاجة الملحة لوقف القتال في اليمن لمعالجة الأزمة الإنسانية الرهيبة.

كما أكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود الإقليمية لدعم المبعوث الأممي الجديد، هانس غرونبيرغ.

ويشهد اليمن منذ سبع سنوات حرباً بين القوات الحكومية مدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية من جهة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، وتسببت بأسوأ أزمة انسانية على مستوى العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة.