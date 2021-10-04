تفاصيل مكالمة هاتفية بين نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الأركان العامة بن عزيز

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أجرى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، للاطلاع على المستجدات الميدانية والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية الكهنوتية بحق المدنيين.
واستمع نائب رئيس الجمهورية، من رئيس هيئة الأركان، إلى موجز عن سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الأبطال في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيداً بصمود وتضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في وجه طغيان وعدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية.
كما اطلع على تفاصيل الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية بإطلاق ثلاثة صواريخ باليستية مستهدفة أحد الأحياء الآهلة بالسكان في مدينة مأرب، حيث أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الأطفال والنساء وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم.
وأكد نائب الرئيس، بأن المليشيات الإرهابية تثبت للشعب اليمني والإقليم والعالم يوماً بعد يوم استخفافها بدماء اليمنيين ورفضها لكل ما من شأنه حقن الدماء وعدم اكتراثها لما يعانيه المواطن اليمني من مآس يومية جراء حربها وانقلابها المشؤوم واستيلائها على الدولة ومؤسساتها.
وعبر نائب الرئيس، خلال الاتصال، عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأهاليهم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.