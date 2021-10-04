إعلام إيراني يكشف عن توافق بين الرياض وطهران بخصوص حرب اليمن وبدرجة أكبر بكثير مما كان متوقعا

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أفاد موقع "جاده إيران" الإثنين عن مصدر دبلوماسي عربي قوله، إن "اللقاء السعودي الإيراني الذي عُقد في مطار بغداد يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2021، أفضى إلى اتفاق على إيجاد آلية عملية للحل في اليمن".

وبحسب المصدر -الذي تحدث على شرط عدم الكشف عن هويته- فإن التقدم الذي جرى إحرازه على مستوى النقاش المفتوح بين البلدين أكبر بكثير مما كان متوقعا.

وأشار إلى أن عملية صناعة الحل في اليمن "خرجت من الإطار التنظيري إلى مساحة التطبيق العملي ويجري حاليا إبلاغ الأطراف المعنية على الأرض بخطواتها القادمة".

وأوضح المصدر أن البلدين اتفقا على متابعة المحادثات بشكل ثنائي خلال المرحلة المقبلة.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود قد أكد حصول جولة رابعة من المفاوضات بين البلدين دون الكشف عن مكانها أو هوية من حضروا فيها.

وقال ابن فرحان خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس الأحد، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "بالنسبة للمفاوضات مع الجانب الإيراني، فالجولة الرابعة تمت بالفعل في 21 سبتمبر (أيلول)".

وأضاف "لا تزال هذه المحادثات في مرحلتها الاستشكافية"، نأمل:"نأمل أن تضع أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين، وسنسعى ونعمل على تحقيق ذلك"، دون تفاصيل ذلك.

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أعلن الاربعاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن المباحثات التي تجريها بلاده مع السعودية لا تزال مستمرة في بغداد، موضحًا أنها شملت التباحث في قضايا إقليمية.

وأضاف خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن المفاوضات تسير على أفضل وجه ولا شروط مسبقة بهذا الشأن.

وكانت "جاده إيران" قد كشفت في وقت سابق عن حضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني ووزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير في اللقاء الأخير، وهو ما نفته طهران.

في ذات الإطار، كشف مصدر ثانٍ على اطلاع بالمحادثات أن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في القريب العاجل.

أما خطيب زاده فأشار خلال حديثه إلى أننا نحاول استئناف العلاقات من خلال الاتفاق بين البلدين. إلا أنه نفى أن تكون طهران قد استقبلت أي وفد سعودي بهدف مناقشة أمر إعادة فتح سفارة الرياض في طهران.