تفاصيل مكالمة هاتفية بين نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الأركان العامة بن عزيز إعلام إيراني يكشف عن توافق بين الرياض وطهران بخصوص حرب اليمن وبدرجة أكبر بكثير مما كان متوقعا تعلم كيف ترسل رسائل لنفسك على واتساب؟ الخارجية الإيرانية تقدم اشادة واسعة بخصوص المحادثات مع السعودية ووصولها إلى أفضل وجه بعد اعمال العنف والفوضى الجيش البريطاني يتولى توزيع المحروقات على محطات الوقود أول مواطنة سعودية تحصل على مهنة كانت حصريا على الرجال في المملكة (صور) أرقام مقلقة لضحايا القصف الحوثي على مأرب.. مقتل وإصابة 2032 مدنياً بينهم 294 طفلاً و132 امرأة بأكثر من 300 صاروخ حوثي عاجل عطلٌ طارئ يوقف خدمتي "واتساب" و "فيسبوك".. الفيفا يعلن موقفه من قرار بريطاني يخص اللاعبين الدوليين شاهد طليقة أغنى رجل في العالم كيف أصبح حالها وهي تفترش الأرض
يحتوي واتساب على ميزة تسمى "انقر للدردشة"، والتي تتيح لك بدء محادثة مع شخص ما دون حفظ رقم هاتفه في دفتر عناوين هاتفك. يمكن استخدام هذه الميزة لإرسال رسائل على رقم هاتف واتساب الخاص بك لإضافة ملاحظات أو حفظ بعض المعلومات المهمة.
فيما يلي كيفية عمل هذه الميزة، وفق ما أورد موقع “إنديان إكسبرس”:
- تحتاج أولاً إلى فتح أي متصفح على جهازك، وتحتاج إلى التأكد من أن لديك إنترنت نشط لإكمال هذه العملية.
- بعد ذلك قم ببساطة بنسخ wa.me// في شريط العناوين و إضافة رقم هاتف واتساب الخاص بك إليه مع إضافة رمز بلدك. إذا لم تضف رمز بلدك، فسيقوم تطبيق المراسلة بإخبارك بأن رقمك غير صالح.
ستتم إعادة توجيهك الآن إلى صفحة واتساب، سترى رقم هاتفك في الأعلى ومربعًا مكتوبًا عليه "متابعة الدردشة". تحتاج إلى النقر فوق هذا المربع.
سيعرض واتساب جميع محادثاتك بالإضافة إلى نافذة الدردشة الخاصة بك. لذلك، يمكنك بعد ذلك بدء المراسلة مع نفسك وإضافة الملاحظات والأشياء الأخرى التي ترغب في القيام بها.
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