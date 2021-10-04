تفاصيل مكالمة هاتفية بين نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الأركان العامة بن عزيز إعلام إيراني يكشف عن توافق بين الرياض وطهران بخصوص حرب اليمن وبدرجة أكبر بكثير مما كان متوقعا تعلم كيف ترسل رسائل لنفسك على واتساب؟ الخارجية الإيرانية تقدم اشادة واسعة بخصوص المحادثات مع السعودية ووصولها إلى أفضل وجه بعد اعمال العنف والفوضى الجيش البريطاني يتولى توزيع المحروقات على محطات الوقود أول مواطنة سعودية تحصل على مهنة كانت حصريا على الرجال في المملكة (صور) أرقام مقلقة لضحايا القصف الحوثي على مأرب.. مقتل وإصابة 2032 مدنياً بينهم 294 طفلاً و132 امرأة بأكثر من 300 صاروخ حوثي عاجل عطلٌ طارئ يوقف خدمتي "واتساب" و "فيسبوك".. الفيفا يعلن موقفه من قرار بريطاني يخص اللاعبين الدوليين شاهد طليقة أغنى رجل في العالم كيف أصبح حالها وهي تفترش الأرض
أعلنت المواطنة السعودية، صالحة الكريثي، عن حصولها على رخصة دلالة في الحلقة بسوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة ، كأول امرأة في المملكة بهذه المهنة.
ونقلت صحيفة "مكة" عن صالحة الكريثي قولها: "ابني وزوجي كانا يعملان بالحلقة حيث يأخذان طبلية ويضعان عليها البضاعة لبيعها، وبعد فترة رأى زوجي أن فيها رزقا وفيرا، وكنت موظفة، لكن زوجي عرض علي العمل في حلقة الخضار مع ابني وكانت فكرة جديدة".
وأكملت: "استخرجت سجلا تجاريا وبدأت العمل، وبدأ ولدي يبحث عن مبسط، ووجدناه، وبالتواصل مع الجهات المعنية، حيث جميعهم رحبوا بالانضمام في حلقة الخضار كأول امرأة سعودية تدخل هذا المجال، وتم تأجير مبسط وهذا من فضل الله ثم جهود زوجي وابني، وتشجيعهما لي أن أعمل وبعد فترة من العمل طلبت رخصة دلالة، وحصلت عليها".
وكشفت السيدة السعودية عن طريقة عملها، موضحة أنها تبدأ العمل بجلب الخضراوات من الموردين بالسوق المركزية في الساعات الأولى من فجر كل يوم، ثم تفرزها وتبدأ في ترتيبها قبل حضور الزبائن لمباشرة البيع".
وأكدت أنها "فخوره بعملها، وقد كسرت القاعدة، وأثبتت للجميع أن المواطنة السعودية تستطيع أن تعمل وليس هناك أي عوائق اجتماعية في العمل الشريف حتى في أسواق الخضار والفاكهة".