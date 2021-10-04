عاجل عطلٌ طارئ يوقف خدمتي "واتساب" و "فيسبوك"..

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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لاحظ العديد من المستخدمين في اليمن ولبنان والعالم أن عطلاً طارئاً ضرب تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و "انستغرام"، ما حال دون القدرة على استخدامهما.

وحتى الآن، فإنّه ما من معلومات من شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب" عن العطل العالمي الذي أدى إلى تعطل عملية إرسال الرسائل بين المستخدمين.

وأفادت بلاغات من مستخدمين في عدة أماكن من العالم أن الخدمات متوقفة، ولا يمكن استخدامها.