الفيفا يعلن موقفه من قرار بريطاني يخص اللاعبين الدوليين

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم الأحد بقرار الحكومة البريطانية المتعلق بالسماح للاعبين الدوليين وخاصة الأمريكيين الجنوبيين الممارسين في إنجلترا بالاستفادة من الحجر الصحي المخفف.

وذلك عند انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك في حال تلقيهم لقاحا كاملا ضد فيروس "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الدولي في بيان صحفي: "الفيفا يرحب بقرار الحكومة البريطانية السماح للاعبين الملقحين بالكامل بتمثيل منتخبات بلدانهم في المباريات المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم والعودة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء في ظل ظروف حجر صحي مناسبة".

وأضاف: "نعتقد أن الوضع الحالي أفضل بشكل كبير من الوضع الذي شهدناه في سبتمبر".

وتابع: "مع ذلك، ندرك أن هذا القرار لا يهم جميع اللاعبين ونظل مصممين على تحسين الوضع خلال النوافذ الدولية المقبلة".

وكانت السلطات البريطانية أعلنت الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق لحل قضية تحرير اللاعبين الأجانب الذين سيسافرون إلى دول على القائمة الحمراء، الأكثر تضررا حاليا من الوباء.

وسيتمكن اللاعبون الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا من مواصلة التدريب واللعب في مباريات أنديتهم بعد نافذة أكتوبر الدولية، لكن سيطلب منهم البقاء في فندق أو سكن خاص يوفره النادي لمدة 10 أيام.

وكانت الأندية الإنجليزية رفضت خلال النافذة الدولية في سبتمبر تحرير لاعبيها للالتحاق لمنتخباتهم الوطنية لخوض المباريات الدولية التي أقيمت في دول القائمة الحمراء، بما في ذلك العديد من الدول في إفريقيا أو أمريكا الجنوبية، بسبب الحجر الصحي الإلزامي الذي كان ينبغي عليهم الخضوع له عند عودتهم.

وحرم مدرب البرازيل تيتي من تسعة لاعبين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات سبتمبر، مُنعوا من قبل أنديتهم من السفر، بسبب بروتوكول فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلا صحيا لمدة عشرة أيام عند عودتهم إلى بريطانيا أبرزهم حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول)، المدافع تياغو سيلفا (تشلسي) والمهاجم غابريال جيزوس وحارس المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي).

كما رفض مانشستر يونايتد تحرير مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني، وليفربول لاعبيه البرازيليين أليسون بيكر وفابينيو ومهاجمه المصري محمد صلاح.