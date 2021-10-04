عاجل: السلطات في مأرب تقر آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية ومنع التلاعب بأسعارها

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اقر اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين بمأرب، آلية جديدة لامداد المشتقات النفطية الى السوق المحلية بمأرب ومنع التلاعب والرقابة على عملية التوزيع لضمان حصول المواطنين على الوقود بالسعر الرسمي.

الاجتماع الذي ترأسه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح وضم مدراء عموم ومسئولي فرع شركة النفط بالمحافظة ومكتب النفط والثروات المعدنية، وشرطة المحافظة، ومدراء عموم عددا من المديريات وقائد فرع الشرطة العسكرية بالمحافظة.. اقر الزام الاجهزة الامنية في نطاق كل مديرية بضبط اية كمية مشتقات نفطية تخرج من المديرية بدون تصريح رسمي، بغرض تهريبها الى السوق السوداء تلاعبا باحتياجات المواطنين من هذه المشتقات.

كما اقر الاجتماع،وفق وكالة سبأ، قيام السلطات المحلية في المديريات بحصر المحطات في نطاق كل مديرية والاشراف عليها في استلام المشتقات النفطية وتفريغها وتوزيعها واعطائها اخلاء بعد ذلك لضمان عدم تلاعب اصحاب المحطات بالكميات التي تصل اليها.

واقر الاجتماع انشاء غرفة عمليات مشتركة بين شركة النفط والسلطات المحلية لمتابعة عملية التوزيع والتفريع والبيع للمشتقات النفطية وحل الاشكاليات التي قد تحصل اولا باول.