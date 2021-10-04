عاجل: السلطات في مأرب تقر آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية ومنع التلاعب بأسعارها شاهد.. عُمان تتحول الى بحيرة كبيرة وشوارعها تغرق بسبب شاهين مصرع الرجل الذي اساء للنبي محمد بحادث سير مروع بيان هام للديوان الملكي يحذر من تهديد يمس أمن وسلامة الملك وعائلته مسئول اممي يعلن انتهاء مهمته في اليمن ويتحدث عن «أعظم انجازاته» توقعات بهطول أمطار ستكون أكثر غزارة على 8 محافظات الصحة توزع ادوية ومستلزمات طبية لمراكز العزل في المحافظات المحررة بعد توسع أزمة الصراع بين إيران وأذربيجان مناورات عسكرية ضخمة على الحدود ”يونيسيف“ تُدين مجزرة الحوثيين بحق الأطفال في مأرب تناول هذه الفاكهة لتخفيف آلام العضلات
اقر اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين بمأرب، آلية جديدة لامداد المشتقات النفطية الى السوق المحلية بمأرب ومنع التلاعب والرقابة على عملية التوزيع لضمان حصول المواطنين على الوقود بالسعر الرسمي.
الاجتماع الذي ترأسه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح وضم مدراء عموم ومسئولي فرع شركة النفط بالمحافظة ومكتب النفط والثروات المعدنية، وشرطة المحافظة، ومدراء عموم عددا من المديريات وقائد فرع الشرطة العسكرية بالمحافظة.. اقر الزام الاجهزة الامنية في نطاق كل مديرية بضبط اية كمية مشتقات نفطية تخرج من المديرية بدون تصريح رسمي، بغرض تهريبها الى السوق السوداء تلاعبا باحتياجات المواطنين من هذه المشتقات.
كما اقر الاجتماع،وفق وكالة سبأ، قيام السلطات المحلية في المديريات بحصر المحطات في نطاق كل مديرية والاشراف عليها في استلام المشتقات النفطية وتفريغها وتوزيعها واعطائها اخلاء بعد ذلك لضمان عدم تلاعب اصحاب المحطات بالكميات التي تصل اليها.
واقر الاجتماع انشاء غرفة عمليات مشتركة بين شركة النفط والسلطات المحلية لمتابعة عملية التوزيع والتفريع والبيع للمشتقات النفطية وحل الاشكاليات التي قد تحصل اولا باول.