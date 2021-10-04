شاهد.. عُمان تتحول الى بحيرة كبيرة وشوارعها تغرق بسبب شاهين

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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استيقظت مدينة الخابورة في سلطنة عمان، صباح الإثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على مشاهد مروعة تسبب فيها إعصار شاهين الذي ضرب البلاد منذ يومين، إذ غرقت شوارع المدينة ومنازلها بعد سقوط أمطار غزيرة فيما لقي 3 أشخاص حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت البلاد.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صوراً وفيديوهات وثقت شوارع ولاية الخابورة والمنازل غارقة بسبب الإعصار، فيما غمرت مياه الأمطار السيارات بالمياه دون أن تظهر اليابسة، كما أظهر فيديو آخر السيول الجارفة في شوارع الولاية، فيما بدت مساحات شائعة من المدينة وهي مغمورة بالمياه.

ولقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم، الأحد، في سلطنة عمان وإيران جراء إعصار "شاهين" المداري الذي ضرب أجزاء من سواحلهما، حسبما أعلنت السلطات في البلدين.

وفي السياق، أفادت "اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" في سلطنة عمان بأن فرق البحث والإنقاذ انتشلت "شخصين من تحت الأنقاض وهما مفارقان للحياة" في محافظة مسقط. وسبق ذلك الإعلان عن مقتل طفل كان فُقد "في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري".

هذا وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومتراً في الساعة على الساحل الشمالي للبلاد، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

كما تم تعليق بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، بحسب تغريدة لمطارات عُمان "تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر" للأجواء المناخية. وكانت السلطات العمانية أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والإثنين. وأعلنت "اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" تخفيض تصنيف "شاهين" إلى عاصفة استوائية. هذا وخلت الشوارع تقريباً من المارة في العاصمة مسقط، فيما حاولت السيارات القليلة عبور السيول.

وتشهد منطقة الخليج عواصف تحصد أرواحاً بشرية بشكل دوري. وقد تعرض شمال عُمان لأمطار غزيرة وبرد ورياح قوية في يوليو/تموز. وأسفر الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عُمان، عن وفاة 11 شخصاً في 2018.