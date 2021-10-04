الصحة توزع ادوية ومستلزمات طبية لمراكز العزل في المحافظات المحررة

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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دشنت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم الاثنين توزيع أدوية ومستلزمات طبية لمراكز العزل (كوفيد ١٩ ) بالمحافظات المحررة بدعم من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي لوكالة (سبأ) أنه وفي إطار حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الخاصة بمراكز العزل لمجابهة مخاطر كوفيد 19 تم اليوم توزيع كميات من الأدوية المتنوعة والمستلزمات الطبية مقدمة عبر منظمة الصحة العالمية من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.

وأشار الى أن ما قدمه البنك الدولي يأتي في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لكوفيد باليمن وتشمل مستلزمات طبيه ومعدات للحماية المهنية ومحاليل مخبرية وأجهزة الفحص السريع وادوية.

فيما تضمنت المواد المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية تجهيزات طبية متنوعة وأدوية ومحاليل وريدية وأدوات للوقاية الصحية للعاملين الصحيين واسطوانات للاوكسجين وأسرة رقود كهربائية خاصة بأقسام العناية المركزة وشاشات مراقبة التنفس الاصطناعي ل٣٢مركز عزل في عموم المحافظات.