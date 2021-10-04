”يونيسيف“ تُدين مجزرة الحوثيين بحق الأطفال في مأرب

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أدانت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "اليونيسيف"، الاثنين 4 اكتوبر/تشرين الاول، مقتل وإصابة 7 أطفال بهجوم صاروخي لمليشيا الحوثي الإرهابية، استهدف حي سكني بمدينة مارب، أمس الأحد.



وقالت المنظمة في بيان لها: ”قُتل طفلان - شقيقان - يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام مع تصاعد القتال في مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء".



وأضافت: "أفادت التقارير بإصابة خمسة أطفال آخرين، أحدهم يبلغ من العمر سبعة أشهر، بعضهم في حالة حرجة".



وناشدت المنظمة "كافة أطراف القتال في مأرب وفي كل أنحاء اليمن وأولئك الذين لهم تأثير عليهم العمل على حماية الأطفال".



وقال السيد تيد شيبان المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "هذا أكبر عدد من الأطفال تم الإبلاغ عن مقتلهم أو إصابتهم بجراح في المنطقة خلال شهور من القتال العنيف في المدينة وحولها".



وشدد على أهمية "الحفاظ على أرواح الأطفال في كافة الأوقات وتحديداً أثناء النزاع".



وأكد شيبان، أن "الهجمات على المدنيين ومن بينهم الأطفال تعتبر خرقاً للقانون الإنساني الدولي".



وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد استهدفت منازل المواطنين في حي الروضة بمدينة مأرب، مساء الأحد، بثلاثة صواريخ باليستية، وأسفر الهجو م عن استشهاد طفلين وإصابة 33 آخرين بينهم 5 أطفال وفق بيانات رسمية.