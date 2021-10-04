مليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في معارك غربي مأرب

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال الساعات الماضية، خسائر كبيرة في معارك عنيفة غربي محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).



وبحسب مصادر ميدانية، فإن معارك عنيفة استمرت لساعات دارت في جبهة صرواح غربي مأرب، تكبدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة بنيران ومدفعية الجيش الوطني.



واوضحت أن عدد من مسلحي مليشيا الحوثي قتلوا وأصيبوا في المعارك فيما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعاً ومواقع للمليشيات الحوثية ما ضاعف من حجم خسائرها.



والأحد، أفاد بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، بمصرع العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد في جبهة حريب، جنوبي مأرب.



وذكر البيان، أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيا في مواقع متفرقة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة مدرعة.