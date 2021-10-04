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كوريا الشمالية تعيد تشغيل الخط الساخن مع جارتها الجنوبية

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعادت الكوريتان الشمالية والجنوبية تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما عبر الحدود، وفق ما أفادت سيول، بعد أن كانت بيونغ يانغ قد قطعته في أغسطس (آب).

وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، إن مسؤولين من الكوريتين تبادلوا صباح اليوم (الاثنين) أول مكالمة هاتفية لهم منذ أغسطس.

وأضافت الوزارة في بيان: «مع استعادة خط الاتصال بين الجنوب والشمال، تعتبر الحكومة في تقييمها أنه تم توفير أرضية لاستعادة العلاقات بين الكوريتين

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