عودة الحياة إلى ”كريتر“ ومليشيا ”الانتقالي“ تنتشر في الأحياء والمحافظ ”لملس“ يتوعد كوريا الشمالية تعيد تشغيل الخط الساخن مع جارتها الجنوبية لمنع نشر فضائحها مصادر تكشف مخطط للمليشيات الحوثية لتصفية موالين لها الجزائر تحظر تحليق الطيران العسكري الفرنسي في مجالها الجوي لرد الإهانة إعصار شاهين يبلغ ذروته ومئات المتضررين في مراكز الإيواء ASBU يختار مذيع يمني ضمن فريق التحكيم في مسابقة المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون البنك الدولي: أكثر من 80% باليمن يواجهون تحديات كبيرة للحصول على الغذاء والمياه وخدمات الصحة السعودية تكشف عن عقد جولة مفاوضات رابعة مع إيران ”بن دغر“ للمبعوث الأممي: لا سلام خارج إطار المرجعيات الثلاث انفجارات تهز كابل ومقتل وإصابة أكثر من عشرين شخصا
أعادت الكوريتان الشمالية والجنوبية تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما عبر الحدود، وفق ما أفادت سيول، بعد أن كانت بيونغ يانغ قد قطعته في أغسطس (آب).
وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، إن مسؤولين من الكوريتين تبادلوا صباح اليوم (الاثنين) أول مكالمة هاتفية لهم منذ أغسطس.
وأضافت الوزارة في بيان: «مع استعادة خط الاتصال بين الجنوب والشمال، تعتبر الحكومة في تقييمها أنه تم توفير أرضية لاستعادة العلاقات بين الكوريتين