لمنع نشر فضائحها مصادر تكشف مخطط للمليشيات الحوثية لتصفية موالين لها

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» أن زعيم المليشيا الحوثية الإرهابي عبدالملك الحوثي طلب من مليشياته ملاحقة وتصفية موالين له وصفهم بأنهم «خونة».

وأفادت المصادر بأن الحوثي يخشى من تهديد تلك العناصر لجماعته وفضح ممارساتها عبر نشر الغسيل القذر وقضايا الفساد.

وفي تغريدة مقتضبة كتب البرلماني الموالي للحوثي أحمد سيف حاشد أمس (الأحد) قائلا: «أحتاج إلى وصية»، مضيفاً: «يخططون». وهو ما يؤكد الأنباء المتداولة عن تلقيه تهديدات بالتصفية.

وتأتي تهديدات الحوثي للموالين على خلفية انتقادهم فساد قيادات المليشيا والثراء الفاحش الذي يظهرون عليه.

من جهته، كشف البنك الدولي ظهور بؤر تشبه المجاعة في محافظات حجة وعمران والجوف الواقعة تحت سيطرة المليشيا، مؤكدا أن أكثر من 80% من السكان يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وخدمات الرعاية الصحية.

وأفاد التقرير بأن هناك 100 ألف شخص توفوا بسبب حرب الحوثي، و130 ألف شخص بسبب نقص الغذاء والصحة، بينهم نحو 3 آلاف طفل