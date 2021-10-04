ASBU يختار مذيع يمني ضمن فريق التحكيم في مسابقة المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون

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اختار اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU،الإعلامي اليمني خليل القاهري ضمن فريق التحكيم في مسابقة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لهذا العام.
وقال القاهري في تدوينة على فيسبوك، إن اتحاد إذاعات الدول العربية "ASBU" ومقره تونس، اختاره ليكون ضمن لجنة التحكيم النهائي مع نخبة من الخبراء والإعلاميين العرب في مسابقة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بدورته الحادية والعشرين للعام الجاري 2021.
وأوضح أن قرابة خمسين إنتاجاً تلفزيونيا بين حوار وتقارير ووثائقيات وغيرها تتنافس فيها قنوات تلفزيونية حكومية وخاصة وشركات إنتاج من كل الدول العربية.
وأشار إلى أنه سيعلن بعد التحكيم عن الفائز منها بالمراكز الأولى والجوائز والشهادات، معتبرها مهمة مضنية ولكنها ممتعة.