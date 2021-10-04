”بن دغر“ للمبعوث الأممي: لا سلام خارج إطار المرجعيات الثلاث

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الأحد 3 اكتوبر/تشرين الأول، أن السلام في اليمن لن يتم إلا وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

جاء ذلك خلال لقائه، المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ؛ لتبادل الآراء حول الأوضاع الراهنة وسبل التوصل إلى سلام عادل وشامل. وفقا لوكالة سبأ.

وأكد الدكتور بن دغر، أن الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهروية، لا زالت ترى ان الوصول إلى حل عادل وشامل، لا يمكن بناؤه خارج إطار المرحعيات الثلاث.

واشار رئيس مجلس الشورى، الى أن استخدام القوة، واستهداف المدنيين، ومحاولات التقدم المصاحبة للعنف من قبل المليشيات الحوثية لن تحقق للحوثيين سوى مكاسب صغيرة ومؤقته، كما أنها تراكم تعقيدات جديدة في البحث عن حلول سلمية للأزمة، وتجعل طريق السلام محفوفاً بالمخاطر.

وطالب رئيس مجلس الشورى، المجتمع الدولي باستخدام كل الوسائل المتاحة لفرض السلام وفقاً لمرجعياته الثلاث، بدءًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء اليمن، ووقف الهجمات على المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى، وفتح الطرق والمعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وجدد الدكتور بن دغر، ترحيب الشرعية بحوار وطني شامل بين ممثلي الشرعية من ناحية، وممثلي الانقلابيين الحوثيين من ناحية أخرى، يستند إلى مخرجات الحوار الوطني، وما انتهت إليه مفاوضات الكويت.

وأكد دعم الشرعية لمبادرة المملكة العربية السعودية، ودعم جهود الأمم المتحدة، وممثلها المبعوث الأممي هانز جولدينبرج الهادفة لدعوة الطرفين للجلوس على طاولة الحوار.

وأعرب رئيس مجلس الشورى، عن أمله في أن يتبنى المبعوث الأممي خطة شاملة، تركز على القضايا الجوهرية للصراع الدموي في اليمن والتي من شأنها أن تحفظ لليمن نظامه الجمهوري، ووحدته وأمنه واستقراره وسيادته، وتعجل بخلاصه من آار وتداعيات الحرب.