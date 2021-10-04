الرئيس هادي: مليشيا الحوثي استغلت هدنة ستوكهولم لزعزعة الملاحة الدولية

الإثنين 04 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن المليشيات الحوثية لا تؤمن بالتعايش والسلام، ولا تجيد إلا لغة السلام، مشيرا إلى التجارب الماضية معها ومنها مشاورات ستكهولوم الذي استغلته لزعزعة الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله، الأحد 3 اكتوبر/تشرين الأول، المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، والوفد المرافق له. وفقا لوكالة سبأ.

وأشار هادي إلى ما خلفته مليشيا الحوثي من معاناة انسانية طالت حياة العزل والأبرياء وتجنيد الأطفال والإمعان في حصار المدن ومواصلة حربها وهجماتها العدائية على مأرب واستهداف الابرياء ومخيمات النازحين.

وقال الرئيس هادي “إن تلك المليشيات ومن يقف خلفها لا تؤمن بالتعايش والسلام ولا تجيد إلا لغة السلاح، وهذا ما أكدته تجارب الحوار ومحطاته المختلفة ومنها مشاورات ستوكهولم التي لم تبالي بها أو تنفذ أي من بنودها".

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي "استغلت هدنة ستكهولوم، لزعزعة الملاحة الدولية عبر القوارب والزوارق المفخخة وغيرها من التجاوزات والخروقات".

وأكد الرئيس، حرصه على السلام وتقديم التنازلات لحقن الدماء والذي قوبل بالتعنت والرفض من قبل المليشيات غير مكترثة بمرجعيات السلام والقرارات الاممية ذات الصلة.

وقال الرئيس "لا زالت أيادينا ممدودة في هذا الصدد وندعو دوماً الى وقف الحرب واحلال السلام لمصلحة الشعب اليمني".. مثمناً جهود الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي في هذا الصدد وجهودهم الحميدة والمتواصلة.

من جانبه عبر المفوض الأعلى للاتحاد الاوروبي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار اهتمامهم باليمن قيادة وشعبا.

وعبّر عن خالص تقديره للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس لتجاوز تداعيات الحرب والازمة التي تواجهها اليمن المترتبة على الانقلاب وعلى التوافق والحوار الوطني.

وأعرب عن تطلعه إلى ان يسود السلام وتتحقق فرصه وإمكانياته بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وأكد على موقف دول الاتحاد الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية.. لافتاً الى الجهود الحثيثة في هذا الإطار للوقوف على الأوضاع الإنسانية وتقديم الدعم بصورة عامة.

وجدد تأكيده على مواصلة دعم الاتحاد الاوروبي لليمن وصولاً الى تحقيق السلام الذي يتطلع اليه الشعب اليمني.