نوري يطيح بالروسي روبليف ويبلغ نهائي سان دييغو

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فجر البريطاني كاميرون نوري مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الروسي أندريه روبليف في الدور قبل النهائي من بطولة سان دييغو المفتوحة للتنس، البالغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.
وتمكن نوري، المصنف الـ28 عالميا، من التغلب على روبليف، المصنف الأول في البطولة والخامس عالميا، من قلب تأخره بمجموعة إلى فوز بمجموعتين مقابل واحدة تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-3) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما فجر الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و57 دقيقة.
وسيواجه نوري في المباراة النهائية لأول مرة اللاعب النرويجي كاسبر رود، المصنف الثاني في البطولة والعاشر عالميا، والذي أطاح بدوره بالبلغاري غريغور ديميتروف بفوزه عليه بمجموعتين لواحدة أيضا، بنتيجة (6-4) و(4-6) و(6-4) في مواجهة استغرقت ساعتين و29 دقيقة.
ويسعى كاميرون نوري (26 عاما) للتتويج باللقب الثاني في الموسم الحالي وفي مسيرته الاحترافية حتى الآن.
بينما يتطلع كاسبر رود (22 عاما) في الفوز باللقب الخامس في الموسم الحالي، والسادس خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.