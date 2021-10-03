قائد عسكري بارز في قوات الشرعية يتحدث عن عملية عسكرية واسعة لاستعادة عاصمة محافظة«الجـوف»

الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن، عمر سجاف اليوم الأحد بان العلميات العسكرية الميدانية التي نفذها أبطال الجيش والمقاومة خلال الأيام القليلة الماضية مستمرة، حتى استعادة الحزم، عاصمة محافظة الجوف وما بعدها.

ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن اللواء سجاف قولة على ان الجيش شن هجمات خاطفة خلال الأيام الماضية على مواقع العدو الحوثي، على امتداد جبهات المنطقة الممتدة من الريان وحتى شمال الكسارة.

وقال اللواء سجاف إن الجيش في هذه العمليات كبد المليشيا خسائر كبيرة في عتادها وأرواح عناصرها، كما أنه تمكن من استعادة آليات عسكرية وذخائر متنوعة.

وأفاد أن المعارك البطولية، في كامل مسرح عمليات المنطقة العسكرية، لن تتوقف وستستمر حتى تحقيق كل الأهداف الوطنية ضد تلك الشرذمة الباغية المتمثلة بمليشيا إيران الحوثية.. مشيداً بالبطولات التي يقدمونها في جبهات العز والشرف، هم وكل المساندين للمعركة في مختلف مواقعهم، وهم يدافعون عن اليمن وهويته وعروبته.