آخر الاخبار

قائد عسكري بارز في قوات الشرعية يتحدث عن عملية عسكرية واسعة لاستعادة عاصمة محافظة«الجـوف» استشهاد واصابة 35 مدنيا بينهم نساء وأطفال ورضع.. بسبب الصواريخ البالستية الحوثية موقف جديد داعم للشرعية من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بخصوص المرجعيات الثلاث محطات الوقود في بريطانيا بدون بترول والطوابير تتسع ماذا يحدث للنساء عند ارتدائهن الكعب العالي يوميا؟ وزيرة إسرائيلية حسناء متطرفة تزور الإمارات مارب تنتصر في قلب العاصمة صنعاء وتوجه ضربة مهينة لعبدالملك الحوثي شخصيا وحسين حازب يفشل في حشد أي شيخ مؤيد لمبادرة الاستسلام السعودية تدعم التحركات الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بعد سقوط فريقه بثنائية أمام أتلتيكو تصريح مفاجئ لمدرب برشلونة سلطات الانقلاب في صنعاء تعلن وصول سفينة غاز الى ميناء الحديدة

محطات الوقود في بريطانيا بدون بترول والطوابير تتسع

الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 272

 

أحدث نقص إمدادات الوقود أزمة في توافر المواد الغذائية والخضراوات واللحوم في الأسواق البريطانية.

وقد نفد الوقود من بعض محطات البيع بالعاصمة البريطانية لندن، مع استمرار الطوابير الطويلة عقب إعلان شركتي "Tesco Alliance" و"بريتش بتروليوم" عن إغلاق "عدد قليل جدا منها".

وتستمر أزمة الوقود واصطفاف السيارات في محطات الوقود، بسبب نقص في عدد سائقي الشاحنات المزودة للمحطات.

 

وأعلنت الحكومة عن برنامج طارئ لمنح تأشيرات عمل مؤقتة لسائقين من خارج بريطانيا. لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون أعلن أمام مؤتمر حزب المحافظين أن حكومته لن تفتح أبواب الهجرة كما كانت في السابق خلال عضوية الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن السياسة السابقة كانت تتيح دخول عمال بمهارات محدودة وأجور منخفضة، داعيا الشركات البريطانية إلى توظيف البريطانيين بأجور أعلى.

واستمر وقوف السائقين في طوابير طويلة عند بعض محطات الوقود، فيما نفد الوقود من بعضها الآخر. ولا تزال الأزمة متركزة بشكل خاص في لندن والمناطق الجنوبية الشرقية من بريطانيا.

وأفاد مراسلون بأن النقص في إمدادات الوقود، أحدث أزمة في توافر المواد الغذائية والخضراوات واللحوم في الأسواق البريطانية.

وذكرت جمعية تجار التجزئة للبترول في بريطانيا، في بيان، أن أزمة الوقود في تراجع، لكن إيجاد حلول نهائية للمشكلة قد يحتاج إلى بعض الوقت.

وتشهد بريطانيا منذ الأسبوع الماضي، طوابير طويلة على محطات الوقود، فيما نفت شركات النفط وجود نقص في الوقود، مؤكدة أن السبب يكمن في نقص سائقي الشاحنات الذين ينقلون المشتقات النفطية للمحطات.

وتترافق هذه الأزمة مع نقص في بعض المواد في محلات السوبرماكت، وقد حذر منتجو اللحوم من نقص محتمل خلال أعياد الميلاد بسبب نقص الجزارين.

وقال جونسون الأحد إنه لن يعود إلى "الهجرة غير المحكومة" لحل أزمات الوقود والغاز وأغذية عيد الميلاد، مشيرا للمرة الأولى إلى أن مثل هذه المشاكل مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إقراء أيضاً
شملت المطاعم والأسواق.. السعودية تعلن توطين عدد من المهن وهذا موعد تطبيقها
خلافات داخل أمريكا تهدد العالم بكارثة اقتصادية
خبير أمني: 3.8 مليارات رقم هاتف لمستخدمي كلوب هاوس معروضة للبيع
السعودية تكشف أرقام متوقعة لميزانيتها في العام 2022
أمريكا تواجه كارثة اقتصادية وشيكة وقد تتخلف عن سداد الديون لأول مرة في التاريخ
افتتاح أكبر بنك نخيل في العالم كمقصد سياحي في المملكة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس