ماذا يحدث للنساء عند ارتدائهن الكعب العالي يوميا؟

الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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يعتبر الحذاء ذات الكعب العالي الحذاء المفضل لمعظم النساء وخاصة مصممي الأزياء.

وفقاً لإحصائية قام بها معهد Spine Health Institute فإن 72٪ من النساء يفضلن ارتداء الكعب العالي في مرحلة ما من حياتهن.

بالرغم من أن الأحذية ذات الكعب العالي تعد خيارًا شائعًا للأناقة، إلا أن تداعيات ارتدائها كبيرة.

يتسبب الكعب العالي في ألم حاد أسفل الظهر، فمعظم النساء اللواتي يرتدين الكعب العالي هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الظهر، كما انه يسبب أيضا ألام حادة في عضلات الساق.

يجعل الكعب العالي القدم غير مستقيمة، وبالتالي يسبب ضغطًا خاطئًا وغير مريح على القدم مما يؤدي الى الشعور بألم شديد في المفاصل. بينما يؤدي الضغط الشديد على الأصابع والقدمين إلى توسع الأوردة والدوالي وتشوهات القدم.

كما يعتبر التواء الكاحل من أهم المشاكل التي يسببها ارتداء الكعب العالي. ويؤثر الإفراط في ارتداء الكعب العالي على صحة الأظافر ويجعلها أكثر عرضة للكسر.