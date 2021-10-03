بعد سقوط فريقه بثنائية أمام أتلتيكو تصريح مفاجئ لمدرب برشلونة

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أكد مدرب برشلونة، رونالد كومان، أن النادي الكتالوني يعول عليه، وذلك عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 0-2، أمس السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال كومان خلال تعليقه على الخسارة الثانية لفريقه في ثلاثة أيام، بعد سقوطه المذل أمام بنفيكا البرتغالي 0-3 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، قال إنه طلب من ناديه "توضيح" موقفه.
وأضاف: "تحدثنا الليلة الماضية (الجمعة) عبر الهاتف وهذا الصباح (السبت)، عن أشياء تتعلق بالنادي، عني. طلبت من النادي توضيحا (بشأن مستقبله مع الفريق) وأكدوا لي بأنهم يعولون عليَ".
وتابع المدرب الهولندي: "من المهم جدا بالنسبة للمدرب وكذلك للاعبين أن يعلموا أن المدرب مستمر. هذا الضغط طبيعي وهو موجود لأي مدرب في العالم. وخاصة في برشلونة".
وختم قائلا "لكن الرئيس اتخذ قراره، لقد تحدث بشكل جيد جدا بعد ظهر اليوم (أمس السبت)، لذلك كل شيء على ما يرام".
وفي الوقت الذي أكدت فيه وسائل الإعلام الكتالونية أن قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني بين برشلونة ومضيفه أتلتيكو مدريد، ستكون آخر مباراة لكومان مع "البارسا"، أيد الرئيس خوان لابورتا المدرب الهولندي، حيث استبعد فكرة إقالة كومان، داعيا إياه إلى منحه "هامش ثقة".