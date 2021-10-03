سلطات الانقلاب في صنعاء تعلن وصول سفينة غاز الى ميناء الحديدة

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الأحد 3 اكتوبر/تشرين الاول، وصول سفينة محملة بالغاز إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، احتجزها التحالف العربي في عرض البحر منذ 82 يوما.
جاء ذلك، حسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين "علي معصار"، نشرته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.
وقال معصار إن "السفينة (كلوديا) وصلت ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، وعلى متنها 8 آلاف و 473 طن متري من مادة الغاز المستورد".
وأضاف: "السفينة كلوديا وصلت الميناء بعد احتجازها من قبل التحالف (..) الأمريكي السعودي (يقصد التحالف العربي) لمدة 82 يوما".