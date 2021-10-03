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تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم الأحد 3 أكتوبر 2021:

الأسعار في صنعاء 

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.30

بيع السعودي 158.50

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1193

بيع الدولار 1200

شراء السعودي 314

بيع السعودي 317

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