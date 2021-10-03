تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم الأحد 3 أكتوبر 2021:
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.30
بيع السعودي 158.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1193
بيع الدولار 1200
شراء السعودي 314
بيع السعودي 317