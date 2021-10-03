عاجل: الحوثي يستهدف المدنيين بمدينة مارب بثلاثة صواريخ باليستية

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استهدفت مليشيا الحوثي، عصر اليوم الاحد احياء سكنية، في مدينة مارب (شمال شرق اليمن).
وقال مصدر محلي لمارب برس ان 3 صواريخ باليستية اطلقتها ميليشيات الحوثي الايرانية، استهدفت المدنيين شمال مدينة مأرب،المكتظة بالسكان.
ولم ترد بعد تفاصيل اكثر ،مع أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين.
يتبع..