مخطط حوثي لفرض التجنيد الإجباري على طلاب المدارس بعد المرحلة الأساسية

الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

عدد القراءات 499

اقترح قيادي حوثي، اصدار قانون يفرض تجنيد طلاب المدارس بعد المرحلة الاساسية اجباريا.

وقال القيادي الحوثي علي ناصر الشريف، في تويتر، "أقترح إصدار قانون بتقديم الخدمة العسكرية إلى بعد الصف التاسع أساسي. وتكون لمدة سنتين يتم إلحاق الشباب جميعاً بالجبهات للدفاع عن الوطن"حد تعبيره.

وأضاف القيادي الحوثي، : "أستغرب أن لدينا 191 ألف طالب في المدارس. كان يفترض أن يكون هؤلاء في الجبهات وليس في المدارس."

وقد تلجأ ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، إلى تفعيل قانون التجنيد الإلزامي على طلاب وخريجي المدارس(كان الزامي على الطلاب خريجي الثانوية العامة) ، في مناطق سيطرتها لتعويض خسائرها البشرية في الجبهات.

وسبق لمنظمات حقوقية يمنية ان كشفت عن مقتل اعداد كبيرة من الأطفال دون سن الخامسة عشرة جندتهم ميليشيا الحوثي للقتال في صفوفها في جبهات القتال ضد الجيش الوطني.

وأكدت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري، في تصريحات سابقة، أن 1410 أطفال تتراوح أعمارهم بين 15-10 عاما قتلوا في جبهات ميليشيا الحوثي خلال العام الماضي فقط.

وقالت الصراري إن ميليشيا الحوثي جنّدت أكثر من 30 ألف طفل للمشاركة في القتال بشكل طوعي، و10 آلاف جندتهم قسرًا في الأعمال القتالية بشكل مباشر وغير مباشر.