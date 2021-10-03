دراسة حديثة للبنك الدولي تكشف عن بؤر مجاعة في 3 محافظات يمنية وتنشر ارقاما وحقائق مخيفة عاجل: الحوثي يستهدف المدنيين بمدينة مارب بثلاثة صواريخ باليستية مخطط حوثي لفرض التجنيد الإجباري على طلاب المدارس بعد المرحلة الأساسية توجيه خجول من معين عبدالملك بشأن المواجهات المسلحة بين مليشيات الانتقالي في كريتر عدن مستجدات المواجهات العنيفة بين فصائل الانتقالي.. اصابة «النوبي» بجروح بليغة والاشتباكات تتجدد لليوم الثالث على التوالي قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن هروب الأسرى من سجن جلبوع واشتطن تكشف عن شروطها لمواصلة دعم السودان مشاهد صادمة من إعصار شاهين الذي يضرب عُمان إيران تستبق المفاوضات النووية بشروط الإفراج عن مليارات من الدولارات المجمدة خلافات جديدة بين فصائل القوة المدنية في السودان
اقترح قيادي حوثي، اصدار قانون يفرض تجنيد طلاب المدارس بعد المرحلة الاساسية اجباريا.
وقال القيادي الحوثي علي ناصر الشريف، في تويتر، "أقترح إصدار قانون بتقديم الخدمة العسكرية إلى بعد الصف التاسع أساسي. وتكون لمدة سنتين يتم إلحاق الشباب جميعاً بالجبهات للدفاع عن الوطن"حد تعبيره.
وأضاف القيادي الحوثي، : "أستغرب أن لدينا 191 ألف طالب في المدارس. كان يفترض أن يكون هؤلاء في الجبهات وليس في المدارس."
وقد تلجأ ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، إلى تفعيل قانون التجنيد الإلزامي على طلاب وخريجي المدارس(كان الزامي على الطلاب خريجي الثانوية العامة) ، في مناطق سيطرتها لتعويض خسائرها البشرية في الجبهات.
وسبق لمنظمات حقوقية يمنية ان كشفت عن مقتل اعداد كبيرة من الأطفال دون سن الخامسة عشرة جندتهم ميليشيا الحوثي للقتال في صفوفها في جبهات القتال ضد الجيش الوطني.
وأكدت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري، في تصريحات سابقة، أن 1410 أطفال تتراوح أعمارهم بين 15-10 عاما قتلوا في جبهات ميليشيا الحوثي خلال العام الماضي فقط.
وقالت الصراري إن ميليشيا الحوثي جنّدت أكثر من 30 ألف طفل للمشاركة في القتال بشكل طوعي، و10 آلاف جندتهم قسرًا في الأعمال القتالية بشكل مباشر وغير مباشر.