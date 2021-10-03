توجيه خجول من معين عبدالملك بشأن المواجهات المسلحة بين مليشيات الانتقالي في كريتر عدن

الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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من موقف الضعيف المتفرج لما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن ؛خرج رئيس الحكومة اليمنية، بتوجيه خجول، معبرا عن اسفه للأحداث التي تشهدها مديرية كريتر.

وقال الاعلام الحكومي، امس السبت ان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،وجه محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالعمل على وضع حد سريع للأحداث المؤسفة التي تشهدها مديرية كريتر، وما نجم عنها من سقوط ضحايا مدنيين وترويع الآمنين وإقلاق السكينة العامة.

وشدد معين عبدالملك الذي وصل عدن قبل ايام على ضرورة إعادة الأمن والاستقرار وحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة .. مؤكدا على إيلاء العناية اللازمة بالمصابين .. مترحما على أرواح الضحايا الأبرياء الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث المؤسفةو،وفق وكالة سبأ.

كما استمع من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية ومدير أمن عدن إلى تقرير أولي حول ملابسات ما جرى والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للتعامل مع ذلك وفرض الامن والاستقرار .. مؤكدين عدم التهاون مع أي جهة تحاول المساس بأمن عدن ومواطنيها وترويع الآمنين.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد مدينة كريتر مواجهات بينية بين فصائل الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات.