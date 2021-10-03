مستجدات المواجهات العنيفة بين فصائل الانتقالي.. اصابة «النوبي» بجروح بليغة والاشتباكات تتجدد لليوم الثالث على التوالي

الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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تجددت ، اليوم الاحد، المواجهات المسلحة بين فصائل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن.

ومنذ مساء الجمعة تشهد كريتر اشتباكات عنيفة بين قوات مشتركة من أمن عدن ووحدات من قوات العاصفة التابعة للمجلس الانتقالي من جهة، ومسلحين تابعين للقيادي في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إمام النوبي قائد معسكر عشرين، من جهة اخرى.

واليوم اندلعت اشتباكات بالقرب من جولة العاقل عند مدخل مدينة كريتر باتجاه مديرية خورمكسر.

ودفعت الاطراف المتصارعة بتعزيزات كبيرة، فيما تم إغلاق مداخل كريتر بشكل كلي.

و ارتفعت حصيلة المواجهات الى 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى بينهم طفل.

في ذات السياق تحدثت مصادر اعلامية ،عن إصابة عواد النوبي شقيق القيادي إمام النوبي بجروح بليغة في المواجهات.

وعلى صعيد الوضع الانساني افادت مصادر محلية ان مليشيات تابعة لرئيس الملجس الانتقالي عيدروس الزبيديً، منعت إدخال المواد الغذائية في نقطة العقبة إلى مدينة كريتر ، لليوم الثالث على التوالي.