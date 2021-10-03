توجيه خجول من معين عبدالملك بشأن المواجهات المسلحة بين مليشيات الانتقالي في كريتر عدن مستجدات المواجهات العنيفة بين فصائل الانتقالي.. اصابة «النوبي» بجروح بليغة والاشتباكات تتجدد لليوم الثالث على التوالي قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن هروب الأسرى من سجن جلبوع واشتطن تكشف عن شروطها لمواصلة دعم السودان مشاهد صادمة من إعصار شاهين الذي يضرب عُمان إيران تستبق المفاوضات النووية بشروط الإفراج عن مليارات من الدولارات المجمدة خلافات جديدة بين فصائل القوة المدنية في السودان البنك الدولي يطلق تحذيرات عاجلة من انتشار ظاهر المجاعة في 3 محافظات معارك وضربات جوية تحصد عشرات الحوثيين في جبهات حريب كمائن واستدراج للمليشيات في الضالع تكبدها خسائر فادحة في العتاد وعشرات القتلى والجرحي
تجددت ، اليوم الاحد، المواجهات المسلحة بين فصائل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن.
ومنذ مساء الجمعة تشهد كريتر اشتباكات عنيفة بين قوات مشتركة من أمن عدن ووحدات من قوات العاصفة التابعة للمجلس الانتقالي من جهة، ومسلحين تابعين للقيادي في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إمام النوبي قائد معسكر عشرين، من جهة اخرى.
واليوم اندلعت اشتباكات بالقرب من جولة العاقل عند مدخل مدينة كريتر باتجاه مديرية خورمكسر.
ودفعت الاطراف المتصارعة بتعزيزات كبيرة، فيما تم إغلاق مداخل كريتر بشكل كلي.
و ارتفعت حصيلة المواجهات الى 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى بينهم طفل.
في ذات السياق تحدثت مصادر اعلامية ،عن إصابة عواد النوبي شقيق القيادي إمام النوبي بجروح بليغة في المواجهات.
وعلى صعيد الوضع الانساني افادت مصادر محلية ان مليشيات تابعة لرئيس الملجس الانتقالي عيدروس الزبيديً، منعت إدخال المواد الغذائية في نقطة العقبة إلى مدينة كريتر ، لليوم الثالث على التوالي.