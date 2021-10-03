مشاهد صادمة من إعصار شاهين الذي يضرب عُمان

الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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انتشرت على مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو لسقوط أمطار غزيرة ورياح قوية مع وصول إعصار "شاهين" إلى سلطنة عمان.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد الدفاع المدني العُماني بأنه تمت الاستجابة لتسعة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تم إنقاذ خمسة وعشرين شخصا خلال العملية.

وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

كما أضافت أن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة (116 كم/ساعة).

وأصدرت هيئة الطيران المدني التحذير الثالث حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 130 كلم، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بمئة وستة عشر كلم بالساعة. هيئة الطيران المدني العمانية أهابت في تحذيرها الثالث بالجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

كذلك أوضحت الهيئة أنه من المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

كما أكدت أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم. ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسطا إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).

إلى ذلك أهابت الهيئة بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

يذكر أن مركز الأخبار العماني، كان أفاد السبت، عن بدء إخلاء المواطنين في المناطق الساحلية بولايتي الخابورة وصحم إلى مراكز الإيواء. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت، تفعيل خطة طوارئ وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار شاهين.

يُذكر أن 46 إعصارا وصلت للسواحل العمانية خلال الـ130 سنة الماضية. وفي الفترة الممتدة من 2010 – 2019، أثرت 5 أعاصير تأثيرًا مباشرًا على السواحل العمانية هي أشوبا، ولبان، وميكونو، وهيكا، إضافة إلى إعصار شابالا.

وقد وصلت 6 حالات لدرجة إعصار في بحر العرب، أعنفها كان إعصار جونو الذي وصل إلى الدرجة الخامسة، واعتبر من أكثر الأعاصير قوة حيث بلغت الخسائر المسجلة جراء الإعصار حوالي 4 مليارات دولار، كما تسبب في وفاة قرابة الـ100 شخص.

تلا إعصار جونو بثلاث سنوات، إعصار فيت الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة أيضًا