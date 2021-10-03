معارك وضربات جوية تحصد عشرات الحوثيين في جبهات حريب

الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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قالت مصادر عسكرية في اللواء 26 مشاة أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجاميع للمليشيات الحوثية وأوقعها في كماشة محكمة، لينقض عليها في تلك الجبال، بمديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب.

وأكد المصدر نفسة أن المعارك في "حريب" أصبحت بمثابة المحرقة الجماعية، التي التهمت حشود تلك العصابة الإجرامية المارقة، وما تزال جثث المليشيات بالمئات متناثرة على إمتداد خط المواجهة.

وأشاد بدور طيران التحالف العربي وضرباته الجوية المركزة، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ذات الجبهة، وأدت إلى تدمير عشرات العربات والأطقم القتالية التابعة لتلك العصابة الإجرامية.

وقال إن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية الباسلة، ينتصرون لوطنهم، ومصممون على هزيمة المشروع الإيراني أطراف مأرب.. مؤكداً أنهم لقنوا ويلقنوا مليشيا الحوثي هزيمة قاسية في مختلف جبهات المحافظة.