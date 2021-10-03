البنك الدولي يطلق تحذيرات عاجلة من انتشار ظاهر المجاعة في 3 محافظات معارك وضربات جوية تحصد عشرات الحوثيين في جبهات حريب كمائن واستدراج للمليشيات في الضالع تكبدها خسائر فادحة في العتاد وعشرات القتلى والجرحي في الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يزيد من أوجاع برشلونة ويهزمه بثنائية شملت المطاعم والأسواق.. السعودية تعلن توطين عدد من المهن وهذا موعد تطبيقها تقدم كبير لقوات الشرعية بـ«الجـوف»وتحرير مناطق واسعة.. تفاصيل اللواء «بحيبح» يروي تفاصيل محرقة جديدة للحوثيين جنوبي «مـأرب» ويؤكد :جثث حشودها متناثرة على امتداد خط المواجهة سلطنة عمان تتجهز لإعصار “شاهين” بمراكز الإيواء.. دعت المواطنين لترك منازلهم تجنباً لأي أضرار متوقعة القوات السعودية تصل باكستان في مهمة عسكرية أربعة شبان يحتفلون بتزويج والدتهم وتخرجها من جامعة الإسكندرية شاهد
قالت مصادر عسكرية في اللواء 26 مشاة أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجاميع للمليشيات الحوثية وأوقعها في كماشة محكمة، لينقض عليها في تلك الجبال، بمديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب.
وأكد المصدر نفسة أن المعارك في "حريب" أصبحت بمثابة المحرقة الجماعية، التي التهمت حشود تلك العصابة الإجرامية المارقة، وما تزال جثث المليشيات بالمئات متناثرة على إمتداد خط المواجهة.
وأشاد بدور طيران التحالف العربي وضرباته الجوية المركزة، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ذات الجبهة، وأدت إلى تدمير عشرات العربات والأطقم القتالية التابعة لتلك العصابة الإجرامية.
وقال إن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية الباسلة، ينتصرون لوطنهم، ومصممون على هزيمة المشروع الإيراني أطراف مأرب.. مؤكداً أنهم لقنوا ويلقنوا مليشيا الحوثي هزيمة قاسية في مختلف جبهات المحافظة.