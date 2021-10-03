البنك الدولي يطلق تحذيرات عاجلة من انتشار ظاهر المجاعة في 3 محافظات معارك وضربات جوية تحصد عشرات الحوثيين في جبهات حريب كمائن واستدراج للمليشيات في الضالع تكبدها خسائر فادحة في العتاد وعشرات القتلى والجرحي في الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يزيد من أوجاع برشلونة ويهزمه بثنائية شملت المطاعم والأسواق.. السعودية تعلن توطين عدد من المهن وهذا موعد تطبيقها تقدم كبير لقوات الشرعية بـ«الجـوف»وتحرير مناطق واسعة.. تفاصيل اللواء «بحيبح» يروي تفاصيل محرقة جديدة للحوثيين جنوبي «مـأرب» ويؤكد :جثث حشودها متناثرة على امتداد خط المواجهة سلطنة عمان تتجهز لإعصار “شاهين” بمراكز الإيواء.. دعت المواطنين لترك منازلهم تجنباً لأي أضرار متوقعة القوات السعودية تصل باكستان في مهمة عسكرية أربعة شبان يحتفلون بتزويج والدتهم وتخرجها من جامعة الإسكندرية شاهد
لقي 19 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة التابعة لإيران، امس السبت، مصرعهم بنيران أبطال الجيش، في محافظة الضالع، جنوب البلاد.
ونفذت قوات الجيش، صباح اليوم، عدة كمائن للمليشيات المتمردة في مناطق "الجب"، و"بتار"، بجبهة حجر، غرب المحافظة.
وأسفرت الكمائن عن مصرع 6 من عناصر المليشيات، وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، باتجاه، سوق الليل ونقيل "الخشبة" شرق محافظة إب