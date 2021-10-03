كمائن واستدراج للمليشيات في الضالع تكبدها خسائر فادحة في العتاد وعشرات القتلى والجرحي

الأحد 03 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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لقي 19 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة التابعة لإيران، امس السبت، مصرعهم بنيران أبطال الجيش، في محافظة الضالع، جنوب البلاد.

ونفذت قوات الجيش، صباح اليوم، عدة كمائن للمليشيات المتمردة في مناطق "الجب"، و"بتار"، بجبهة حجر، غرب المحافظة.

وأسفرت الكمائن عن مصرع 6 من عناصر المليشيات، وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، باتجاه، سوق الليل ونقيل "الخشبة" شرق محافظة إب