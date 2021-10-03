في الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يزيد من أوجاع برشلونة ويهزمه بثنائية شملت المطاعم والأسواق.. السعودية تعلن توطين عدد من المهن وهذا موعد تطبيقها تقدم كبير لقوات الشرعية بـ«الجـوف»وتحرير مناطق واسعة.. تفاصيل اللواء «بحيبح» يروي تفاصيل محرقة جديدة للحوثيين جنوبي «مـأرب» ويؤكد :جثث حشودها متناثرة على امتداد خط المواجهة سلطنة عمان تتجهز لإعصار “شاهين” بمراكز الإيواء.. دعت المواطنين لترك منازلهم تجنباً لأي أضرار متوقعة القوات السعودية تصل باكستان في مهمة عسكرية أربعة شبان يحتفلون بتزويج والدتهم وتخرجها من جامعة الإسكندرية شاهد حزب الإصلاح بمحافظة المهرة يعلن رفضه لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات تعرف على أفضل مصادر الكالسيوم فضيحة تهز عرش الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات
ضاعف أتلتيكو مدريد من متاعب ضيفه برشلونة الجريح بالفوز عليه بهدفين نظيفين أمس السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل النادي العاصمي، وذلك في المرحلة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدَّم أتلتيكو مدريد بهدف سجله توماس ليمار في الدقيقة الـ23، وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة الـ44.
ورفع أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول اليوم الأحد، فيما توقف رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز العاشر.
وهذا هو الفوز الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، والتعادل في مباراتين.
فيما أصبحت هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مثلها.