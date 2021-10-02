تقدم كبير لقوات الشرعية بـ«الجـوف»وتحرير مناطق واسعة.. تفاصيل

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حررت قوات الجيش، اليوم السبت، مناطق واسعة، في محافظة الجوف، عقب هجوما واسعا شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار.
وذكر موقع الجيش"سبتمبر نت"نقلاً عن قائد ميداني بأن قوات الجيش حررت خلال الهجوم، مناطق واسعة باتجاه حويشان وشرق اللبنات، شرق مدينة الحزم، بالإضافة إلى تحرير مناطق باتجاه البرش جنوب المحافظة.
كما أكد أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.