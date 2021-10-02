اللواء «بحيبح» يروي تفاصيل محرقة جديدة للحوثيين جنوبي «مـأرب» ويؤكد :جثث حشودها متناثرة على امتداد خط المواجهة سلطنة عمان تتجهز لإعصار “شاهين” بمراكز الإيواء.. دعت المواطنين لترك منازلهم تجنباً لأي أضرار متوقعة القوات السعودية تصل باكستان في مهمة عسكرية أربعة شبان يحتفلون بتزويج والدتهم وتخرجها من جامعة الإسكندرية شاهد حزب الإصلاح بمحافظة المهرة يعلن رفضه لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات تعرف على أفضل مصادر الكالسيوم فضيحة تهز عرش الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات رئيس مخابرات دولة عربية يقع في العمالة للإمارات ويخون بلده ويقاد للسجن مصحوبا بتهم كبيرة المبعوث الأمريكي لليمن يكشف لأول مرة سبب فشله في وقف الحرب في اليمن وعلاقة مأرب بذلك تعرف على أهم أسباب ثبات الوزن وعدم نزوله؟
أكد اللواء الركن مفرح بحيبح، قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 مشاة اليوم السبت بأن قوات الجيش تتعامل مع حشود وقطعان مليشيا الحوثي الإرهابية في جبال حريب.. مشيراً إلى أن الجيش استدرج مجاميع المليشيا وأوقعها في كماشة محكمة، لينقض عليها في تلك الجبال، بمديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن اللواء بحيبح قولة بأن "حريب" أصبحت بمثابة المحرقة الجماعية، التي التهمت حشود تلك العصابة الإجرامية المارقة، وما تزال جثث المليشيا بالمئات متناثرة على امتداد خط المواجهة.
وأشاد بدور طيران التحالف العربي وضرباته الجوية المركزة، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ذات الجبهة، وأدت إلى تدمير عشرات العربات والأطقم القتالية التابعة لتلك العصابة الإجرامية.
وقال إن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية الباسلة، ينتصرون لوطنهم، ومصممون على هزيمة المشروع الإيراني أطراف مأرب.. مؤكداً أنهم لقنوا ويلقنوا مليشيا الحوثي هزيمة قاسية في مختلف جبهات المحافظة.