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اللواء «بحيبح» يروي تفاصيل محرقة جديدة للحوثيين جنوبي «مـأرب» ويؤكد :جثث حشودها متناثرة على امتداد خط المواجهة

السبت 02 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أكد اللواء الركن مفرح بحيبح، قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 مشاة اليوم السبت بأن قوات الجيش تتعامل مع حشود وقطعان مليشيا الحوثي الإرهابية في جبال حريب.. مشيراً إلى أن الجيش استدرج مجاميع المليشيا وأوقعها في كماشة محكمة، لينقض عليها في تلك الجبال، بمديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب. 

   

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن اللواء بحيبح قولة بأن "حريب" أصبحت بمثابة المحرقة الجماعية، التي التهمت حشود تلك العصابة الإجرامية المارقة، وما تزال جثث المليشيا بالمئات متناثرة على امتداد خط المواجهة. 

 

وأشاد بدور طيران التحالف العربي وضرباته الجوية المركزة، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ذات الجبهة، وأدت إلى تدمير عشرات العربات والأطقم القتالية التابعة لتلك العصابة الإجرامية. 

 

وقال إن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية الباسلة، ينتصرون لوطنهم، ومصممون على هزيمة المشروع الإيراني أطراف مأرب.. مؤكداً أنهم لقنوا ويلقنوا مليشيا الحوثي هزيمة قاسية في مختلف جبهات المحافظة. 

   
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