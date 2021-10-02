سلطنة عمان تتجهز لإعصار “شاهين” بمراكز الإيواء.. دعت المواطنين لترك منازلهم تجنباً لأي أضرار متوقعة

السبت 02 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حثت السلطات في سلطنة عمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء والطوارئ، السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية "شاهين" وتحوُّلها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

إذ دعت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إلى عمليات إجلاء في منطقتي بركاء وصحم الشماليتين والمناطق الساحلية، وضمن ذلك أجزاء من العاصمة مسقط، حيث من المتوقع أن تصل العاصفة "شاهين" غداً الأحد، مصحوبةً برياح قوية وأمطار غزيرة.

اشتداد العاصفة "شاهين"

في حين يعيش معظم سكان السلطنة المُصدرة للنفط، وعددهم خمسة ملايين نسمة، في مسقط وما حولها.

من جانبها قالت هيئة الطيران المدني العمانية، الجمعة، إنها تتوقع اشتداد العاصفة "شاهين" وتحوُّلها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة، وتوقعت ارتفاع أمواج البحر، وحثت المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة؛ خشية حدوث سيول.

ومن المحتمل كذلك أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (30 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم)، تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وغيرها، بحسب الهيئة.

سواحل عُمان

في المقابل وبحسب آخر المعطيات، فإن المسارات المختلفة المتوقعة تُجمع على أن الإعصار سيضرب بشكل مباشر، السواحل الشرقية لسلطنة عُمان، ومن ثم الداخل العُماني، قبل أن تتأثر أجزاء واسعة من الإمارات بأمطار رعدية غزيرة، ورياح عاتية، ليواصل الإعصار مسيره، ليؤثر على مناطق شرق السعودية والربع الخالي بأمطار غزيرة ورياح قوية.

أما في الإمارات، فأعلن الفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن "بعض المناطق الساحلية الشرقية ستتأثر بالإعصار من الأحد حتى الثلاثاء"، داعياً قاطني تلك المناطق إلى اتباع "التدابير" التي ستُعلن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المحلية الرسمية "وام".

أضاف الفريق: "كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير، من أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة".

في حين نقلت قناة "الإخبارية" السعودية (رسمية) عن المحلل بمركز الأرصاد بالسعودية عقيل العقيل، أن "إعصار شاهين تأثيره على المملكة غير مباشر".

أوضح العقيل: "خلال 48 ساعة، سيتحول الإعصار إلى منخفض جوي تنتج عنه أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة".