القوات السعودية تصل باكستان في مهمة عسكرية

السبت 02 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر لأول مرة، وصول القوات السعودية التي ستشارك في مناورات مع نظيرتها الباكستانية.

وقالت قناة "العربية" إن "القوات البحرية السعودية وصلت إلى مدينة كراتشي الباكستانية"، مشيرة إلى أنها ستجري مناورات عسكرية بالتعاون مع القوات الباكستانية".

وكانت القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الباكستانية، أجرت مناورات التمرين المشترك "الصمصام 7"، في فبراير/ شباط 2020، على الأراضي السعودية. وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أن قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، والمفتش العام للجيش الباكستاني الفريق الركن خالد ضياء، حضرا ختام المناورات.

من جهة أخرى، قال وزيري خارجية السعودية وباكستان إنهما ناقشا سبل تخفيف قيود السفر بين البلدين، والتي فرضتها إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مؤكدان دراسة تخفيف إجراءات السفر بين البلدين، وذلك بعد أضرار لحقت بقرابة 400 ألف عامل باكستاني يعملون في المملكة.

وتسهم القوى العاملة الباكستانية في المملكة العربية السعودية بـ7 مليارات دولار، أو ربع إجمالي التحويلات السنوية للبلاد.