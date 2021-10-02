أربعة شبان يحتفلون بتزويج والدتهم وتخرجها من جامعة الإسكندرية شاهد

السبت 02 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - القدس العربي

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احتفل أربعة شبان مصريين، الجمعة، بتخرج والدتهم من الجامعة بعد انقطاعها عن التعليم لأكثر من عقدين من الزمن، فضلا عن إعلانهم عن سعادتهم الغامرة بزواجها بعد عقد من انفصالها عن والدهم.

الأبناء الأربعة عبروا عن سعادتهم بما حققته والدتهم التي تجاوزت الخمسين من عمرها، والتي تخرجت من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بتقدير عال، بنشر صورة جمعتهم معها خلال حفل تخرجها.

وخلافاً لما هو سائد في بعض المجتمعات التي تضع المرأة المطلقة في قوائم اليائسين من الحياة، قررت وفاء صفوان استكمال دراستها التي انقطعت عنها منذ أن كانت في الـ18 من عمرها، بعد أن تزوجت واضطرت للابتعاد كي تتفرغ لتربية أبنائها.

وتعقيباً على الصورة التي ظهرت فيها المكافحة صفوان وهي تتوسط أبناءها الأربعة، كتب نجلها محمد قائلاً: “ماما مكملتش تعليمها علشان تتجوز وهي عندها 18 سنة وجابت 4 أولاد، لكنها انفصلت عن بابا، وكانت هتدخل في حالة من الاكتئاب، لكن اقترحنا عليها أنا وأخواتي أنها تكمل تعليمها، وده ممكن يشغلها شوية عن اللي كانت فيه، وأن حياتها ممكن تتغير شوية، وفعلاً أخذ القرار ده”.

وواصل محمد حديثه سارداً المراحل التي تنقلت فيها والدته خلال تعليمها قائلاً: “دخلت الثانوية العامة وذاكرت واجتهدت وجابت مجموع كبير بعد كده اختارت تدخل كلية الحقوق وفعلا دخلت الكلية وبدأت تحضر المحاضرات وتذاكر زي أى حد لحد ما جه اليوم اللى تتخرج فيه و بتقدير كمان”.

وأضاف: “وعلى فكرة جالها عريس من سنة وجوزناها، فهي عروسة برضه”.

كما أعرب عن سعادته البالغة وإخوانه بما وصلت له والدتهم التي لم يتوقعوا يوما أن تصل إلى هذه المرحلة، مؤكداً أن الدرس الأهم الذي تعلمه من تجربة والدته أن لا شيء يبدو مستحيلاً، وأن الأمل يبقى دائماً قائماً.

وختم بالقول: “أنتِ مثال للنجاح والطموح، ربنا يخليكي لينا وعقبال ما نشوفك أحسن محامية فى مصر لأن الحلم و الطريق لسه مخلصش مبروك يا أمي”.

تشجيع أبناء وفاء صفوان لها، جعلها تحصل على أكثر من شهادة علمية، إذ حصلت على دبلوم اللغة والاتصال والترجمة ودبلوم القانون الدولي العام ومنحة من منظمة الأغذية العالمية.