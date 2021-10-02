حزب الإصلاح بمحافظة المهرة يعلن رفضه لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات

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أكد رئيس دائرة الحقوق والحريات بإصلاح المهرة، الدكتور عادل النهاري، على موقف الحزب الرافض لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات من أي جهة كانت.
ودعا النهاري إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والوقوف صفا ضد الانتهاكات التي يتعرض لها اي مواطن كان، بغض النظر عن توجهه السياسي والديني.
جاء ذلك خلال برنامج توعوي أقامته دائرة الحقوق والحريات بإصلاح المهرة، اليوم السبت، حول حقوق الانسان في ديننا الإسلامي الحنيف، والحقوق الدستورية في المواثيق الدولية، بحضور قيادات المكتب التنفيذي، وقيادات الفروع والقطاع النسوي.
وقدم النهاري شرحا مفصلاً عن حقوق الإنسان وأهم المواثيق الدولية والشريعة الاسلامية، لافتا إلى أهمية منح المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة ومشاركتها في الحياة السياسية كونها شريكة الرجل وتقع على عاتقها تربية الأجيال والرجال.
وأثري البرنامج التوعوي بنقاشات ومداخلات الحاضرين الذين أكدوا على دور المجتمع المحوري في مكافحة كل ما ينتقص من حقوق الإنسان وحرياته .
ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة دائرة الحقوق والحريات بإصلاح المهرة في الجانب الحقوق والقانوني