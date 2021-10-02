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تعرف على أفضل مصادر الكالسيوم

السبت 02 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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الكالسيوم هو المادة الرئيسية للحفاظ على صحة الهيكل العظمي البشري. فهو لا يساعد في تقوية العظام فحسب، بل يحافظ أيضًا على صحة المفاصل ويحسن جودة النسيج الضام.

تحدث خبيرة التغذية الروسية إيلينا بيكوفا لوكالة سبوتنيك عن الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

   وقالت: "معظم الكالسيوم الذي يسهل امتصاصه، والذي يمتص بسهولة من المعدة إلى الدم، يوجد في منتجات الألبان المخمرة. هذه هي الجبن والكفير ومنتجات الألبان والزبادي الطبيعي والجبن".

تشمل المصادر النباتية مغذيات مهمة مثل الحمص والبقوليات الأخرى، والبذور، والمكسرات، وبذور الشيا، والسبانخ، والهليون، والثوم، والفلفل الحلو، وبراعم بروكسل. تشمل قائمة الحبوب الشعير والحنطة السوداء ودقيق الشوفان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المأكولات البحرية، مثل الحبار والمحار، والأسماك، مثل السلمون والسردين والماكريل، غنية أيضًا بالكالسيوم.

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